مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 16 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:19

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:15

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:26

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:25

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:18

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 03:07

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء 07:04