أحمد عز وهند صبري جمعهما "مذكرات مراهقة" ويواجهان "هجمة مرتدة" في 2021

"هجمة مرتدة".. عمل درامي جديد يجمع بين النجمين أحمد عز، وهند صبري، ويخوضان من خلاله ماراثون سباق رمضان لموسم 2021.

هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك "عز وهند" البطولة عدد من النجوم بينهم، هشام سليم، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، ندى موسى، نضال الشافعي، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، معتز هشام.

ينتمي مسلسل هجمة مرتدة، إلى نوعية دراما التشويق والإثارة، باعتباره يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية.

استعدادات مكثفة يقوم بها أبطال "هجمة مرتدة" للانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل، الذي تم تصوير جزء كبير من مشاهده، ويجمع للمرة الأولى بين أحمد عز وهند صبري، على شاشة التليفزيون بخلاف السينما.

مذكرات مراهقة

عام 2001 كانت المرة الأولى التي يظهر فيها أحمد عز وهند صبري، معًا على شاشة السينما في بدايتهما ويتعرف عليهما الجمهور من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" سيناريو وحوار عبدالحي أديب، وإخراج إيناس الدغيدي، لتبدأ انطلاقة كل منهما نحو النجومية والشهرة.

الممر

عام 2019 عاد الثنائي أحمد عز وهند صبري، للظهور مجددًا من خلال فيلم "الممر"، والذي تناول بطولة إحدى فرق الصاعقة خلال فترة ما بعد حرب عام 1967، وحقق الفيلم وقتها نجاحًا كبيرًا، وهو من إخراج شريف عرفة، وشارك في السياريو والحوار أمير طعيمة، وبطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين.

كيرة والجن

2021 تظهر هند صبري بصحبة أحمد عز، من خلال فيلم "كيرة والجن" المقرر طرحه بدور العرض عام 2021، ويتناول حكايات مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919، من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبدالعزيز، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، وعددًا من ضيوف الشرف منهم، روبي، إياد نصار.