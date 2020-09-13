أحمد عز يصور "هجمة مرتدة" مع هند صبري وهشام سليم في "البحر الأعظم"

استأنف الفنان أحمد عز تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، أمس، داخل إحدي الفيلات بشارع البحر الأعظم في الجيزة.

وقال عز، لـ "الوطن"، إن هذه المشاهد تجمعه بالتونسية هند صبري والفنان هشام سليم، ومن المقرر استمراره في التصوير هناك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الفنان أنه كان مشغولا بعرض مسرحية "علاء الدين" يومي الخميس والجمعة الماضيين، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أبدى سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي يتلقاها عن أولى تجاربه المسرحية.

"هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، وهناك اتجاه لتغيير اسمه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندى موسى وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.