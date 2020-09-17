قائد قوات حرس الحدود: استطعنا القبض على 30928 مهاجرا غير شرعي في 2019

كشف اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، تفاصيل مجابهته للهجرة غير الشرعية، فذكر أن قوات حرس الحدود سيطرت على الساحل اعتبارا من 2016 وجابهت الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر من المنبع، وبذلك بدأت تتزايد الهجرة غير الشرعية برا من الاتجاه الغربي باتجاه السلوم.

وأضاف "شحاته"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، أنه يتم القبض على المهاجرين غير الشرعيين، ومجابهة الظاهرة عن طريق إجرائنا وأساليبنا للسيطرة على الظاهرة من الغرب للشرق، على خط طول 25 ومن الجنوب للشمال على خط عرض 22.

وأوضح قائد قوات حرس الحدود، أنه خلال عام 2019 وفُقت القوات في منع الهجرة غير الشرعية وتم القبض على 30440 مهاجر غير شرعي على الاتجاه الجنوبي، و488 مهاجر غير شرعي على الاتجاه الغربي، بإجمالي 30928 مهاجر مصري، وجنسيات مختلفة 1456.