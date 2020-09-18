"خليك في البيت".. 6 شروط لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا

وضعت الإدارة العامة للمرور في إطار حرص الدولة على رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويلها إلى إلكترونية يمكن تنفيذها من أي مكان، 7 شروط لـ تجديد رخصة السيارة إلكترونيا، واشترطت الإدارة أنه على المستفيد من الخدمة الموافقة على تلك الشروط والأحكام حتى يتثنى له تجديد الرخصة.

وتستعرض "الوطن" الشروط والأحكام اللازمة لتجديد رخصة السيارة، والمستندات المطلوبة، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط وشروط تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه لتجديد الرخصة إلكترونيا يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية: ​

ـ يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

ـ يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

ـ دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ـ لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

ـ عند التقديم على تجديد للرخصة، للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

ـ إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا:

ـ الرخصة السابقة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

ـ شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين لتحميل تطبيق الوزارة عبر الهاتف المحمول لمعرفة الخدمات، حفاظًا على أرواح المصريين وللحد من انتشار فيروس كورونا.