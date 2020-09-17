إجراء تحليل كورونا لـ105 لاعبين كرة قدم بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، استقبال 13 ألف مواطن من المسافرين للخارج بمعمل "PCR" بمستشفى المنصورة الدولي، في إطار جهود وزارة الصحة للتيسير على المواطنين المسافرين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

وتفقد "مكي" سير العمل بمعمل "pcr" بمستشفى المنصورة الدولي، وقال إن من بين الـ13 ألف مواطن الذين اُستقبلوا بالمعمل 12490 مصريًا، و405 أجانب، و105 لاعبين كرة قدم، وذلك منذ 27 يوليو الماضي حتى الآن.

وأضاف أن تكلفة الخدمة المعملية لتحليل فيروس كورونا 1200 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، وذلك بالإضافة إلى مصاريف إدارية لصالح وزارة المالية.

وأشار إلي أن المعمل يستقبل المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، موضحًا ضرورة توافر عدد من المستندات، منها صورة البطاقة، وصورة جواز السفر، وصورة تذكرة الطيران، وتكون خلال 48 ساعة.