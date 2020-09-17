نجل البطل الحقيقي لفيلم "الممر" يترشح للبرلمان: والدي يساندني بقوة

قال محمد محيي الدين نوح، المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، نجل البطل الحقيقي لفيلم الممر: "والدي يدعم فكرة ترشحي ويساندني بقوة لأنه يرى أن لدي القدرات التي تؤهلني لتمثيل أهل دائرتي في البرلمان المقبل، لافتا إلى أن أهل دائرته مدينة نصر ومصر الجديدة، لديهم من الوعي الذي يجعلهم لا يتأثرون بالمال السياسي.

وأضاف محيي، صاحب الـ36 عاما، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أعضاء البرلمان تحولوا من الدور الرقابي والتشريعي إلى الدور الخدمي، مؤكدا أنه يسعى إلى خدمة أهل دائرته من خلال التشريعات وتفعيل الدور الرقابي.

واللواء محيي نوح، هو أحد أبطال الصاعقة المصرية والمجموعة 39 قتال وشارك في فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وهو البطل الحقيقي للواقعة التي جسدها مشهد فيلم الممر، وروى في تصريحات سابقة لـ"الوطن" تفاصيل مشهد السنترال في الفيلم، قائلا: "في سنة 67 بعد النكسة نزلت بلدي المنصورة في إجازة، وفي أحد الأيام حبيت أطمن على الكتيبة بتاعتي روحت سنترال وطلبت من الموظف يتصل بالرقم، قالي انتظر دورك وبالفعل قعدت قدام الكبينة مستني دوري زي باقي الناس".

وتوافد اليوم العشرات من المرشحين المحتملين لمجلس النواب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وسط تواجد أمني مكثف، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك لتقديم أوراق ترشحهم في أول أيام فتح باب الترشيح، حيث تزداد أعداد المتقدمين كل لحظة في التواجد أمام المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.