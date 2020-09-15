نواب البرلمان ينتهون من الكشف الطبي استعدادا للماراثون الانتخابي

انتهى عدد كبير من نواب البرلمان "أغلبية ومعارضة"، من توقيع الكشف الطبي، استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية 2020، ويعد الكشف الطبي أحد أهم الخطوات المطلوبة ضمن حافظة المستندات المطلوبة من المترشحين للمقاعد الانتخابية.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يبدأ المرشحين المحتملين في انتخابات مجلس النواب في تقديم أوراق ترشحهم، الخميس المقبل، والموافق 17 من الشهر الجاري ولمدة 10 أيام.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عدد من النواب على مستوى المحافظات، دعايتهم الانتخابية مبكرا، وذلك من خلال تدشين قنوات يوتيوب وصفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان نشاطهم الذين أنجزو على مدار الخمس سنوات الماضية سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي.

من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب لـ"الوطن" أن حجم الأعمال التي نجح البرلمان الحالي في تحقيقها سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، لايمكن مقارنتها بالبرلمانات السابقة، ولا سيما في ظل حركة التنمية التي شهدتها مصر مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد.

وأشارت إلى أنها حرصت على التواصل مع أبناء دائرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح دور البرلمان في تحقيق مظلة الحماية المجتمعية لكل مواطن على أرض مصر.

وقال الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب إن الدعاية الانتخابية لانتخابات البرلمان هذه المرة ستشهد اختلافا جذريا، ولا سيما في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن غالبية النواب سيعتمدون على قنوات يوتيوب وصفحات فيس بوك للتواصل مع أهالي دوائرهم، مشيرا إلى أن الجولات الانتخابية للمترشحين لمقاعد مجلس النواب لن تتوقف في الدوائر باعتبارها أحد سمات العملية الانتخابية، وذلك مع بداية المدة المحددة المحددة للدعاية الانتخابية، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، على أن وسائل التواصل الاجتماعي مع تعدد أشكالها ستكون هي الأقرب للمواطنين في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن عددا من أعضاء البرلمان الحالي انتهوا من إجراء الكشف الطبي، استعدادا للتقدم بأوراق ترشحهم نهاية هذا الأسبوع.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وأعلنت الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

وتقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020، وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.