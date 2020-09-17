قائد "حرس الحدود": نصطدم بـ5 حالات غير قانونية.. منها التنقيب عن الذهب

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن القوات تمارس عملها ضد الخارجين عن القانون سواء في تهريب المواد المخدرة بأنواعها أو الأسلحة والذخيرة أو البضائع غير خالصة الجمارك وكذلك الهجرة غير الشرعية والتنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة، "دول 5 حالات تقريبا نصطدم بهم يوميا".

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، أنه يتم الاصطدام بالـ 5 حالات تقريبا تنفيذًا للقرار الجمهوري 444 لعام 2014، بشأن تحليل المناطق المتاخمة مع حدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى أن هناك منطقة ممنوعة الدخول بها ومنطقة محظورة، فالمنطقة الممنوعة مقيد الدخول فيها للمدنيين إلا تحت إشراف عناصر الأمن، وتتواجد بها عناصر حرس الحدود، أمام المناطق المحظورة لا يتم الدخول فيها دون تصريح من مخابرات حرس الحدود.

وتابع: "يستثنى من هذا القانون المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مثل منفذ السلوم، ومنافذ الجنوب، وكذلك الحدودية المتاخمة للمحافظات الحدودية".