وزير الصحة الإسرائيلي: البلاد في حالة شبه حرب بسبب كورونا

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إيدلشتاين، إن "إسرائيل في حالة شبه حرب بشأن سلامة المواطنين"، مشيرا إلى أن الخروج من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، سيتم بصورة تدريجية.

وأضاف إيدلشتاين، أنه "من السهل اتهام الحكومة بالوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا، ولكن بدون تعاون الجمهور لن نتمكن من النجاح في حصر الوباء"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

في غضون ذلك، قال المدير العام المساعد لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور إيتامار غروتو إن "الالتزام بتعليمات الإغلاق بأكملها قد يؤدي إلى تراجع الوباء بشكل ملحوظ إلا أنه لن يقضي عليه تماما".

وتابع خلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية اليوم إنه "يجب الخروج من الإغلاق تدريجيا وببطء خلافا لما فعلناه بعد فترة الإغلاق الأولى".

وحذر باحثون في الجامعة العبرية من خطر وفاة ألف مريض بكورونا إضافي، إذا لم يُفرض إغلاق محكم، وتوقعوا أن تزداد في غضون أيام معدودة حصيلة المرضى في حالة خطيرة.

وأعرب الباحثون عن خشيتهم من انتقال العدوى بين الأقرباء خلال فترة الأعياد العبرية التي تبدأ غدا، حيث شددوا على ضرورة منع التجمعات على اختلاف أشكالها.