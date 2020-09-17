قائد حرس الحدود يكشف جهود القوات في القضاء على النباتات المخدرة

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاته، قائد قوات حرس الحدود، إن القوات مهمتها تنظيم المراقبة والاستطلاع والإنذار عن أي اختراقات أو تسلل حدود وسواحل الدولة ويتم استخدم كافة وسائل الرصد سواء الثابتة أو المتحركة طبقا لطبيعة الأرض وفي ظل توفر وسائل الاتصالات تحقق آلية القيادة والسيطرة للقائد مع مرؤوسيه لنجاح تنفيذ المهمة.

وشرح "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، أنه بالنسبة لمكافحة المواد المخدرة وطبيعة عمل حرس الحدود، فإن القوات تقوم بالبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة وضبط المخدرات على الحدود الخارجية للدولة وداخليا على محور قناة السويس، على أساس المخدرات التي تدخل البلاد من الشرق للغرب.

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى أن القضاء على الزراعات المخدرة إما أن تنفذها قوات حرس الحدود منفردة أو بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات مع الشرطة المدنية أو للاشتراك مع التشكيلات التعبوية ويتم التخطيط عن طريق هيئة عمليات القوات المسلحة خلال العام خاصة في شمال ووسط وجنوب سيناء.