77 ألف طن رصيد القطاع العام في صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات، و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 10 سفن.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3679 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11001 طن، تشمل 3686 طن قمح، و2537 طن حديد، و2656 طن أبلاكاش، و2122 طن خشب زان.

‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 722 حاوية مكافئة تشمل فواكه (رمان وعنب وفراولة)، وخضراوات (زيتون وفاصوليا وملوخية وبسلة وبطاطا وبطاطس وخضار مشكّل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وكراوية وكُزبرة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وسنغافورة وهولندا وألمانيا وباكستان وبلغاريا وسيريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 367 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2082 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 76640 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26261 طنًا.

وغادر الميناء 8 وحدات نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهة إلى صومعة إمبابة، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2701 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4019 شاحنة منها 792 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41168 من البضائع العامة.