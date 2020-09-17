تكريم محافظ دمياط خلال الحفل الذي أقامته سفارتا السويد وكندا

كرمت سفارتا السويد وكندا بالقاهرة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية "بناء مصر أقوى".

وجاء التكريم خلال فعاليات الحفل الذي أقيم، اليوم الخميس، بمقر إقامة السفير السويدي يان تيسلف، وبحضور السفير جيس داتون سفير دولة كندا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأعرب السفيران تيسلف وداتون عن خالص تقديرهم لجهود الدكتورة منال عوض المبذولة لدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء، مؤكدين أن ما حققته محافظ دمياط خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا حقيقيًا وذلك نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

فيما وقد أعربت المحافظ عن سعادتها بذلك التكريم موجهة التحية لسفيري دولتي كندا والسويد، كما أكدت تطلعها لتعزيز أواصر التعاون المشترك ومد جسور التواصل بالمجالات المختلفة.

وفي سياق متصل تم أيضا خلال الحفل تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة لبنى هلال عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعدد من الشخصيات النسائية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاعات عدة.