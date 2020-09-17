ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات New York Express بغاطس 15 مترا

استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سفينة الحاويات New York Express، والتابعة للخط الملاحي Hapag-Lloyd.

وتراكت السفينة على رصيف الحاويات رقم (1) وجرى التعامل معها بـ6 أوناش رصيف عملاقة، وجرى تفريغ 1662 حاوية وشحن 942 حاوية، وأبعاد السفينة New York Express هي 366 مترا طول وعرضها 48 مترا والغاطس 15 مترا وأقصى حمولة لها 14,000 حاوية مكافئة.

جدير بالذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تنفذ حالياً مشروعا عملاقا، لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات بحيث يمكنها من استقبال سفن الحاويات العملاقة الموجودة في الخدمة والتي يصل غاطسها إلى 16.5 متر وتزيد حمولتها على 20 ألف حاوية مكافئة.

كما بدأت المحطة في تطبيق منظومة المعلومات الحديثة NAVIS N4، لإدارة وتشغيل محطة الحاويات إلكترونياً الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء و كفاءة المحطة وبذلك تؤكد المحطة جاهزيتها للمنافسة كأقوى موانئ منطقة شرق البحر المتوسط .

وتقدم اللواء بحري علاء محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالشكر والتقدير، لجميع العاملين بالشركة في كل القطاعات على ما يبذلونه من جهود مخلصة وتفاني في العمل من أجل رفع شأن الشركة.