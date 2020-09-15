محافظ دمياط تفتتح معرض "العودة للدراسة" بتخفيضات 50٪

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معرض"العودة للدراسة" على مساحة ٦٠٠ متر مربع بمنطقة كورنيش النيل، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومحمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، و حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتفقدت "المحافظ" اليوم، أجنحة المعرض الذي شارك فيه ٥٠ عارضًا ويستمر لمدة شهر، ويضم كافة المستلزمات المدرسية من زي مدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مكتبية وأحذية وحقائب مدرسية بتخفيضات تتراوح بين ٢٥ إلى ٥٠٪.

ووجهت "المحافظ" إلى الإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين وزائري المعرض ومراعاة تخفيض الأسعار لتتناسب مع محدودي الدخل مؤكدة أهمية الإشراف الدائم للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من الازدحام و الالتزام بمراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.

وأكدت "عوض" أن المعرض يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " كلنا واحد" وسعى كافة أجهزة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط وأولياء الأمور، وتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.