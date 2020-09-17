صور.. كواليس تحضيرات حفل تأبين الراحل محمود رضا

تقام حاليا على مسرح البالون، التجهيزات لبروفات حفل تأبين رائد استعراضات الفن الشعبى، الفنان محمود رضا، بحضور المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان محمد الحلو، الفنانة مى فاروق، الفنان محمد رؤوف، وكوكبة من فرقة رضا.

رحل عن عالمنا محمود رضا 11 يوليو 2020، عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

ويعد الفنان محمود رضا من رواد الفن الاستعراضي وممثل مصري، ومن مواليد القاهرة في عام 1930، وقد أسس فرقة للفنون الشعبية "فرقة رضا"، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".