الري: الفيضانات في مصر أعلى من العام الماضي

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مصر تمر بفترة الفيضان التي تبدأ في أول أغسطس وتستمر لنهاية أكتوبر.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الفترة من العام هي فترة رئيسية للفيضان، مؤكدا "هذا العام الله أنعم بكميات جيدة من الفيضانات، وهو مبشر حتى تلك اللحظة، حيث إن الفيضان في مصر أعلى من العام الماضي".

وأضاف "السباعي"، أن هناك خططا من أجل متابعة الفيضانات والمياه في كل المحافظات من قبل وزارة الري.

وتابع أنه جرى متابعة مياه المنافذ وكمية المياه الوارد والتعامل معها على مدار الساعة، لكي يتم حماية المحافظات من أي سيول، لافتا إلى أن الفيضانات في مصر أعلى من العام الماضي.