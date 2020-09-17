وزيرا الري والنقل يتفقان على سرعة تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور الطرق

اتفق الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على سرعة تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور الطرق، وذلك في اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.

وبحث الجانبان، سبل دفع المشروعات المشتركة بين الجانبين، وتمّ مناقشة سرعة إنجاز أعمال التطوير والتأهيل التي تجريها أجهزة وزارة الري في المجاري المائية المتقاطعة مع محاور النيل التي تنفذها وزارة النقل حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكّد وزير النقل أهمية تكثيف أعمال تبطين الترع والمصارف التي تتقاطع مع محاور النيل وكذلك رصف الطرق الأسفلتية على جانبها، خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ووجه وزير الري، بسرعه البدء الفوري في أعمال التأهيل اللازمه للمجاري المائيه المتقاطعه وتشمل تلك تقاطعات المجاري المائية مع محاور "سمالوط، حلوان، عدلي منصور ببني سويف، ومحور قوص - نقادة، ومحور كلابشة بأسوان"، وذلك للاستفاده من المظهر الجمالي لتلك المجاري المائية مع المحاور المتميزه المنفذة لخدمة أهالي تلك المحافظات.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ تأهيل جميع الترع عرض قاع أقل من 6 أمتار والمتقاطعة مع تلك المحاور، مبينًا أنَّه جار العمل في بعض هذه الترع، وسيتمّ تدبير الاعتمادات الماليه للترع المتبقية وسيتمّ البدء في تأهيلها في أسرع وقت ممكن.

كما جرى مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع هيئة ميناء إسكندرية والشركات أصحاب الأراضي المتداخلة مع مشروع تطوير وتوسعة الميناء الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بشأن التوسعات الخاصة بكوبري المنيب على نهر النيل والتي يتمّ تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وبما يسهم في سرعة إنجاز المشروع بالتزامن مع إزالة أي معوقات خاصة بمجرى النهر.

وفي ختام الاجتماع، أكّد الوزيران ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لسرعة إنهاء كل المشروعات للاستفاده من الاستثمارات المخصصه وتحقيق التنمية المنشودة.