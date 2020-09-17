بالفيديو.. الجيش يدمر 146 "مزرعة مخدرات" في جنوب سيناء

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع "يوتيوب"، منذ قليل، فيديو لدورية البحث والتفتيش التي نفذته عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية خلال شهر سبتمبر الجارى، والتي أسفرت عن القضاء على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـراً لطبيعتها الطبوغرافية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المستمرة لمجابهة إنتشار الزراعات المخدرة ، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

وأسفرت الدورية عن ضبط عدد 141 طن من البانجو الجاف، و530 كيلو جرام من بذور البانجو، و1155 كيلو جرام من بذور الخشخاش، و12 طن من بودرة البانجو و80 طن من مخدر الهيدرو الجاف ، كما تم ضبط عدد 175 كيلو جرام من بودرة الحشيش المخدر، و203 فرش حشيش، و43 كيلو جرام من الحشيش المصنع والمفروم .

وأسفرت الدورية أيضاً عن ضبط ميزانين لقياس أوزان المواد المخدرة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .