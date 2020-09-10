"الوزير": القوات المسلحة تدفع مقدما ثمن تذاكر أفرادها بالسكك الحديدية

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مجند القوات المسلحة الذي تعرض لسوء معاملة من الكمسري في واقعة القطار الشهيرة، اتسم بالثبات الانفعالي العالي، كما تصرف باحترام لنفسه ومؤسسته والرداء العسكري الذي كان يرتديه، محييًا إياه وكل أبطال القوات المسلحة، وأنه يشرف بخدمته في القوات المسلحة على مدار 44 عاما.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "اعتذرت أنا وكل أفراد الوزارة عما حدث، ولسنا كلنا هذا الفرد الموتور غير المنضبط، وما فعله أساء لنا كلنا"، مشددًا على أن القوات المسلحة تدفع مقدمًا ثمن تذاكر أفرادها الذين يركبون السكك الحديدية.

وتابع: "تنازلت عن الاستمارة التي كان يقدمها الجنود لركوب القطارات، ولن نطلب إظهار أو الحصول على استمارة أي فرد من أفراد القوات المسلحة، ويكفي ارتداء الفرد زي القوات المسلحة، لكن هذه الاستمارة كانت أحد مظاهر البيروقراطية".