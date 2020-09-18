عاش مع جثة صديقه 20 يوما.. تفاصيل جريمة قتل "برشامة" لـ "اللحام"

موتوسيكل ومصرف وقبر مخصوص "الله يرحمك يا صاحبى..عيالك بيدوروا عليك، أنت عارف مينفعش أقولهم إنك هنا"، كلمات خرجت حزينة من "سعيد برشامة" 46 عاما، تاجر خردة، بينما كان يقف وحده ليلا أمام حفرة في منحدر مصرف زراعى مجاور لمنزله في قرية المشعلة التابعة لمركز أبو كبير في الشرقية.

أخرج "سعيد" من جيبه "شريط برشام"، ثم بلع قرصين دفعة واحدة، وجلس أمام الحفرة مستندا بظهره إلى جذع شجرة، كان الظلام يخيم على المكان، بينما يترامى من الأرجاء صوت نقيق الضفادع، وصرير حشرات الليل.

أشعل "برشامة" سيجارة وهو يتأمل الحفرة، ثم غاب بصره في الفراغ، لم يكن يناجي صديقه الغائب، ولا يبكيه وحيدا في ظلمة الليل، كان بالفعل يتحدث إليه، يخبره بما جرى، فقد كان صديقه "سليمان " 38 عاما، ممدا تحت قدميه في قبر حفره له قبل أيام، عندما أجهز عليه لسرقته، وظل يجلس بجوار قبره 20 يوما.

بدات قصة سعيد وصديقه سليمان، في النصف الثانى من شهر يناير من عام 2019 حيث كان سعيد برشامة يمر بضائقة مالية، فأخبر صديقه سليمان الذى يعمل لحاما، رغم أنه يعرف أن صديقه لن يقرضه فقد سبق وأكد عليه ألا يطلب منه شيئا، وقال له في آخر مرة: "كده أنا بضلك يا صاحبى.. شوف شغلك وأجرى على أكل عيشك وبطل برشام"، لكن "برشامة كان يخطط لشئ آخر، فقد لاحظ أن صديقه اللحام اشترى موتوسيكلا وتحسنت ظروفه المادية بشكل ملحوظ.

كان سلطان البرشام في رأس "سعيد" أقوى من روابط الصداقة لذلك قرر استدراج صديقه إلى مكان مهجور وسرقته، كان يعلم أن صديقه تحصل على أموال جناها من بعض الأعمال، وأنه سيرفض إقراضه بحجة أنه سوف ينفق ما يحصل عليه منه على البرشام.

"عدى عليا محتاجك ضروري".. رسالة كانت بداية خطة الإيقاع بالفريسة، وفي الزمان والمكان المتفق عليه وصل "سليمان" على دراجته النارية، وبدون مقدمات عاجله صديقه بضربة قاتلة على مؤخرة رأسه، سقط اللحَام على إثرها صريعًا وقد فارق الحياة، قبل أن يُجرده الجاني من كل النقود والهاتف والدراجة، حتى متعلقاته الشخصية لم يترك أيًا منها لعدم كشف الجريمة، وألقى الجثة بمصرف خلف منزله وهال عليها بعض التراب، وعاد ليخفي المسروقات.

مر يوم والثانى ولم يظهر سليمان أخبرت ابنة المجني عليه الأهالي بتغيب والدها لأيام، وجرى تقديم بلاغ رسمي حمل رقم 2945 إداري الإبراهيمية لسنة 2019، وبعدها انتشرت الدعوات والاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن سليمان عبدالرحمن سليمان ابن الثامنة والثلاثين عامًا.

كشفت التحريات أن آخر مشاهدة له بقرية المشاعلة التابعة لأبو كبير، وأكدت التحريات ارتباطه بشخص يدعى "سعيد.ع" وشهرته "سعيد برشامه" 45 سنة، بائع خردة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن "برشامة"، تخلص من المجني عليه، وباستئذان النيابة العامة وضبط المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان الجثة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.

وصدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، الأربعاء، على قرار المفتى بإعدامه شنقًا؛ لاتهامه في القضية رقم 23080 جنايات أبو كبير لسنة 2019، بقتل صديقه "اللحام"، وإخفاء جثته 20 يومًا.