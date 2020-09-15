المباحث تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف بحلوان

تكثف أجهزة الأمن في القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف داخل شقته، وأوضحت التحريات والمعاينة المبدئية، أنّ الضحية يقيم بمفرده، وعندما تغيب عن الظهور توجه صديقه للاطمئنان عليه، فعثر على جثته.

وأوضحت التحريات أنّ مسرح الجريمة به بعثرة لمحتويات الشقة، وتحرر المحضر اللازم، وانتقل فريق من رجال المباحث للمعاينة، كما انتقل فريق من نيابة حلوان لإجراء معاينة للجثة التي تم العثور عليها بكامل ملابسها ملقاة في صالة الشقة، فضلا عن كدمات متفرقة.

وكلفت النيابة، الطب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مكتشف الواقعة للاستماع لأقواله.

كان رئيس مباحث حلوان، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة داخل شقة، وجرى تشكيل فريق من ضباط المباحث، وبالانتقال للمعاينة تم العثور على جثة "م. ص" 33 عاما، موظف، ومقيم بمفرده، وأن أحد أقاربه هو مكتشف البلاغ.

ورجحت التحريات وجود شبهة جنائية بسبب وجود بعثرة بمحتويات الشقة، كما تبيّن من المعاينة سلامة منافذ الشقة بالكامل، وجار فحص قاطني العقار ومعارف وأقارب القتيل، كما عثرت الشرطة على كاميرات المراقبة جار فحصها، للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.