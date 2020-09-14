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انتشال جثة طفل غرق بترعة "الإبراهيمية" في بني سويف

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عمرو رجب
12:55 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

انتشل أهالي بني سويف، بالتعاون مع قوات الشرطة، اليوم، جثة طفل من ترعة "الإبراهيمية"، بالقرب من مزلقان "الشاملة" بمدينة بني سويف، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً بالعثور على جثة لطفل في منتصف عقده الثاني، طافية أعلى سطح المياه بترعة "الإبراهيمية"، بالقرب من مزلقان "الشاملة".

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ لللمعاينة وبيان ملابسات الحادث، والتعرف على هوية الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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