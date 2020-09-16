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العثور على جثة عامل بمحيط سنترال "كوم أمبو" في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
10:57 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

عثر أهالي منطقة السبعين بمدينة كوم أمبو في أسوان، على جثة عامل ملقاة بمحيط سنترال المدينة، اليوم، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لإتخاذ اللازم بشأن الواقعة.

كان العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقى بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة بمحيط السنترال، وانتقل فريق من المباحث برئاسة العقيد محمد لطفي والنقيب نادر منصور لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى "محمود أحمد" ٤٠ عامًا، عامل، تُوفي أثناء تواجده بمحيط السنترال، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وبسؤال أسرة العامل أكدت أنه كان يعاني من مرض مزمن ، وتم تسليم الجثة لذويها بقرار من النيابة العامة.

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