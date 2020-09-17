بسبب تسريب بيولوجي.. الصين تواجه مرض بكتيري أصاب الآلاف

لم تتعاف الصين بشكل كامل من جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى أصبحت على أبواب أزمة صحية جديدة، بسبب تسرب في مصنع أدوية بيولوجية أدى إلى انتشار بمرض "البروسيلا" الجرثومي، الذي أصاب الآلاف حتى الآن.

ووفقا لما نشره موقع شبكة "CNN"، قالت السلطات الصينية إن عدة آلاف من الأشخاص في شمال غرب الصين ثبتت إصابتهم بمرض بكتيري، في تفشٍ ناجم عن تسرب في شركة أدوية بيولوجية العام الماضي.

وأكدت لجنة الصحة بمدينة لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، إصابة 3245 شخصًا بمرض البروسيلا، والذي غالبًا ما يكون ناتجًا عن ملامسة الماشية التي تحمل بكتيريا البروسيلا.

وقالت لجنة الصحة بالمدينة إن 1401 شخصًا آخرين ثبتت إصابتهم مبدئيًا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات، في المجموع ، اختبرت السلطات 21847 شخصًا من أصل 2.9 مليون نسمة في المدينة.

ويمكن أن يسبب المرض، المعروف أيضًا باسم حمى مالطا أو حمى البحر الأبيض المتوسط، أعراضًا تشمل الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب، على الرغم من أن هذه الأعراض قد تهدأ، إلا أن بعض الأعراض يمكن أن تصبح مزمنة أو لا تختفي أبدا، مثل التهاب المفاصل أو التورم في أعضاء معينة، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" في الولايات المتحدة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر نادر للغاية، وبدلاً من ذلك، يصاب معظم الناس عن طريق تناول طعام ملوث أو استنشاق البكتيريا - ويبدو أن هذا هو الحال في لانتشو.

ونشأ هذا التفشي عن تسرب في مصنع الأدوية البيولوجية Zhongmu Lanzhou، الذي حدث بين أواخر يوليو وأواخر أغسطس من العام الماضي، وفقًا للجنة الصحة بالمدينة، أثناء إنتاج لقاحات البروسيلا للاستخدام الحيواني، استخدم المصنع المطهرات والمطهرات منتهية الصلاحية، ما يعني أنه لم يتم القضاء على جميع البكتيريا في غاز النفايات.

وشكل غاز النفايات الملوث هذا الهباء الجوي الذي احتوى على البكتيريا، وتسرب إلى الهواء، ونقله الريح إلى معهد لانتشو للأبحاث البيطرية، حيث ظهر التفشي لأول مرة.

وبدأ الأشخاص في المعهد الإبلاغ عن الإصابات في نوفمبر، وسرعان ما تسارعت. بحلول نهاية ديسمبر، أصيب 181 شخصًا على الأقل في المعهد بداء البروسيلات، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ومن بين المرضى المصابين الآخرين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة لانتشو، أفادت "شينخوا" في ذلك الوقت أن تفشي المرض انتشر إلى مقاطعة هيلونجيانج، في أقصى الطرف الشمالي الشرقي من البلاد، حيث عملت 13 حالة إيجابية في المعهد البيطري في أغسطس.

وخلال الأشهر التي أعقبت تفشي المرض، بدأ المسؤولون الإقليميون تحقيقًا في التسريب في المصنع، وفقًا للجنة الصحية في لانتشو.

وبحلول يناير، ألغت السلطات تراخيص إنتاج اللقاح للمصنع، وسحبت أرقام الموافقة على المنتج لقاحين من داء البروسيلات.

وفي فبراير، أصدر المصنع اعتذارًا علنيًا، وقال إنه "عاقب بشدة" ثمانية أشخاص تم تحديد مسؤوليتهم عن الحادث، وأضاف أنه سيتعاون مع السلطات المحلية في جهود الاستجابة، وسيساهم في برنامج تعويض المتضررين.

كما أعلنت لجنة الصحة في لانتشو في تقريرها يوم الثلاثاء الماضي، أن 11 مستشفى عام ستوفر فحوصات مجانية ومنتظمة للمرضى المصابين، ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية حول تعويضات المرضى، باستثناء أنه سيتم إطلاقها على دفعات ابتداء من أكتوبر.

كان داء البروسيلات أكثر شيوعًا في الصين في الثمانينيات، رغم أنه انخفض منذ ذلك الحين مع ظهور اللقاحات وتحسين الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها. ومع ذلك ، كان هناك عدد قليل من حالات تفشي مرض البروسيلا في جميع أنحاء العالم في العقود القليلة الماضية.

أصاب تفشي المرض في البوسنة حوالي 1000 شخص في عام 2008 ، مما دفع إلى إعدام الأغنام وغيرها من الماشية المصابة.في الولايات المتحدة ، كلف داء البروسيلات الحكومة الفيدرالية وصناعة الثروة الحيوانية مليارات الدولارات.

وتحمل حوالي 60٪ من إناث البيسون في حديقة يلوستون الوطنية البكتيريا، وفقًا لسلطات المتنزهات الوطنية.