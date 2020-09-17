إيبارشية بني سويف: مصابو دير "بياض" تناولوا وجبات فاسدة خاصة بهم

قال القس أرميا عبده، مسؤول أسرة الملاك للحوادث والأزمات بإيبارشية بني سويف، إن حوالي 20 شخصًا بينهم 14 طفلًا، من زوار إحدى الرحلات الكنسية من مركز بني مزار بمحافظة المنيا، قد أصيبوا بحالة إعياء وقيء عقب خروجهم من دير السيدة العذراء ببياض ببني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي (العام سابقًا).

وأضاف أن الأطفال لم يتناولوا أي وجبات بالدير، حيث كانت بحوزتهم الوجبات الخاصة بهم، والتي أحضروها من منازلهم، لكنها تعرضت للفساد نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا "تم تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم بمستشفى بني سويف التخصصي، وهم بصحة جيدة، ويحظون برعاية فائقة داخل المستشفى التخصصي".

أصيب 20 شخصًا، بينهم 14 طفلًا من محافظة المنيا، بحالات إعياء وأعراض اشتباه بتسمم، اليوم الخميس، عقب انتهائهم من زيارة دير العذراء مريم ببياض العرب بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة عدد من ركاب أوتوبيس متوقف قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، بحالة من الإعياء الشديد، عقب انتهائهم من زيارة دير العذراء مريم ببياض العرب بمدينة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف بـ7 سيارات نقلت 20 مصابًا بينهم 14 طفلًا، من الأوتوبيس إلى مستشفى بني سويف التخصصي، يشكون من حالة من الإعياء وأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب انتهائهم من زيارة العذراء مريم ببياض العرب.