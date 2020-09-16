محافظ بني سويف: 124 مليون جنيه لرصف وتأهيل الشوارع والطرق

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في لقاء عقده اليوم، مع المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، الموقف التنفيذي للرصف الطرق في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الحيوية.

وخلال اللقاء، أشار المحافظ إلى أن خطة العام المالي الجاري تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 45 طريقاً بأطوال 57 كيلو و500 مترا، بالإضافة إلى 28 شارعاً بأطوال 9 كيلو مترات تقريبا، بإجمالي أطوال 66 كيلو و300 متر لعدد 75 طريقًا وشارعًا، باعتماد مالي 124 مليون جنيه منها 114 مليون جنيه لاعتماد الخطة و10 ملايين جنيه لأعمال التعويضات ورد الشئ لأصله.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقا، مطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، قال المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق ببني سويف، إن الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالي الجاري، تم زيادة مخصصاتها عن خطة العام الماضي، مشيرا إلى طرح الأعمال والإعلان عنها في الجرائد الرسمية نهاية أغسطس الماضي ثم تلتها أعمال الفتح الفني منتصف الشهر الجاري، فيما يجري حاليا إنهاء أعمال البت والإسناد للمقاولين ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول منتصف أكتوبر القادم، على أن يتم الإسناد للمقاولين والبدء في أعمال الرصف بنهاية أكتوبر 2020.