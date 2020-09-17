16 مرشحا للنواب في بني سويف في اليوم الأول لتلقي الطلبات

بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في الساعة التاسعة صباح اليوم، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات على المقاعد الفردية بالدوائر الأربع.

جاء ذلك تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، رئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وشهدت محكمة بني سويف الابتدائية، توافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، قبل أن يحصل مرشحو حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري على الأرقام الأولى في قوائم الترشح.

ويصل إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة الأربع إلى 16 مرشحا.

كان قرابة 95 مرشحا محتملا تقدموا لإجراء الكشف الطبي، وذلك بمقر اللجنة بمستشفى بني سويف التخصصي.