س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصل الإنفلونزا الموسمية

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"عن توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية "النوع الرباعي" اليوم في مقراتها المختلفة مقابل 170 جنيه للجرعة، تزامنا مع ذلك يستعرض الوطن كل ما تريد معرفته عن لقاح الانفلونزا الموسمية .

اللقاحات غير فعالة بنسبة 100%

- ما أهمية اللقاحات في الوقاية من الإنفلونزا؟

لقاحات الإنفلونزا ورغم أنّها غير فعالة بنسبة 100%، فهي أفضل طريقة لمنع المعاناة الناجمة عن الإنفلونزا ومضاعفاتها، ونظرا لأن فيروسات الإنفلونزا تتطور بسرعة كبيرة، فقد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، وكل عام يتم إصدار لقاحات جديدة للإنفلونزا لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التكيف، وعندما تتلقى اللقاح ينتج الجهاز المناعي أجساما مضادة للحماية من الفيروسات.

- من يملك الحق في تناول اللقاح؟

يبدأ تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية من سن 6 أشهر، وينصح به للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والصدر والسكر، وكذلك ينصح به للسيدات الحوامل، ولا ضرر منه أثناء فترة الحمل، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات يحتاجون لجرعتين من لقاح الإنفلونزا تفصل بينهما 4 أسابيع، بعد ذلك يمكن إعطاؤهم جرعة واحدة كل سنة من لقاح الإنفلونزا.

نمط A من فيروس الانفلونزا يسبب جوائح وتفشيات بالملايين

- ماهي أنواع فيروس الإنفلونزا؟

هناك ثلاث أنماط من فيروس الإنفلونزا الموسمية A ,B ,C وتتفرع فيروسات الإنفلونزا من النمط A الي أنماط فرعية اخري عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر، حيث إنه قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين، وتنقسم فيروسات الإنفلونزا من النمط B الي فئتين فقط أو سلالتين وليس له أنماط فرعية.

والنوعان من فيروسات الإنفلونزا الموسمية A,B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الأوبئه والتفشيات لهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO علي منتجي اللقاحات أن تدرج هاتان الفئتان من فيروس الإنفلونزا ضمن أي لقاح للإنفلونوا الموسمية.

أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C، وجد أنه لا يتسبب إلا في حالات عدوى خفيفة مما دعا إلى عدم جدوى إدراجه ضمن سلالات التطعيم .

- ما الأماكن والفروع التابعة للشركة التي سوف يتوفر فيها التطعيم؟

1 - فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

2 - فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري من 10صباحًا وحتى 4 عصرًا.

3 - فرع الشوق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

4 - فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

5 - فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

6 - نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

7 - نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

8 - بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ما عدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً .

9 - نادي الطيران بـ 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحًا وحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

10 - كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام .

11 - داندي مول بالكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحًا إلى 8 مساءً

12 - الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف الول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية.

13 - نادي القضاة بشارع عبد العزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي.