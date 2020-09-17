صحة دمياط تواصل حملة الحد من انتشار العدوى بصالونات الحلاقة

واصلت لجنة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، بالتعاون مع الإدارة المحلية بمدينة عزبة البرج، وإدارة الأزمات بالمحافظة، حملتها برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط، تنفيذ أعمال مبادرة "الحد من انتشار العدوى"، حيث تستمر فعاليات المبادرة خلال شهر سبتمبر الحالي، من خلال استكمال مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتستهدف المبادرة، القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية، تحت شعار"احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، من خلال اتخاذ اجراءت وقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى، لمنع إضافة مصابين جدد وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم، خاصة في الأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوى مثل (صالونات الحلاقة، الكوافيرات، النوادي الصحية).

وتنظم المبادرة، ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل، لعدم نقل العدوى، ويتم توزيع أدوات تجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور فريق من المثقفين الصحيين على تلك الصالونات، للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة، التي قد تؤدى الى انتشار الفيروسات.

كما يتم توزيع بوسترات ومنشورات تتضمن التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية، داخل تلك الأماكن على مستوى المحافظة، مع الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون، لتوضيح الممارسات الصحية الآمنة للمواطن.