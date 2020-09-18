"خطفوه غلط واتقبض عليهم صدفة".. تفاصيل إنقاذ مهندس بعد اختطافه

"أحنا كنا بنفكر أنه قدم تقرير مزور ضد صاحبنا علشان العمارة بتاعته واتسبب فى حبسه وخطفنا غلط".. بهذه الكلمات اعترف موظف بشركة مقاولات وصديقه بتفاصيل خطف مهندس مدني بمدينة نصر.

وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة أنه ألقي القبض عليه وعلى صديقه بالصدفة عقب توقفهما فى كمين شرطة، واستنجد المجني عليه بالضابط، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دلت التحريات مباحث القاهرة، أن المتهم خطط للانتقام من مهندس مدني، ظنا منه أن المجني عليه قدم تقريرا مزورا فى عقار يمتلكه صديقهما الثالث، والمحجوز حاليا على ذمة قضية، وأن المهندس هو المتسبب فى سجنه، وأضافت التحريات أن المتهم تتبع خط سير المجني عليه واختطفه داخل سيارة ملاكي فى محاولة لتهديده وتغيير التقرير، وعقب خطفه اكتشف أن الضحية ليس هو المهندس المطلوب.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، تلقيت إخطارا يفيد أثناء وجود ضابط بكمين مروري بمدينة نصر سمع صوت استغاثة من شاب داخل سيارة، وبفحصها تم ضبط شخصين (موظف بشركة مقاولات - عاطل) أثناء استقلالهما سيارة ملاكى - ملك وقيادة الموظف، وبصحبتهما (مهندس مدنى - مقيم بالقليوبية) مصاب بجروح بالوجه، وبسؤاله قرر قيام المتهمين باختطافه أثناء تواجده بدائرة القسم، واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، ولا يعلم سبب قيامهما بخطفه.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة اعتقاداً منهما بقيامه بتحرير تقرير سلامة هندسية وإنشائية "مزور"، ضد أحد أصدقائهما والمحجوز بأحد أقسام الشرطة، مما أثار حفيظتهما فخططا لاختطافه، وأنهما كانا فى سبيلهما لتسليمه لقسم الشرطة المشار إليه.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق