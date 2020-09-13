تحريات خطف تاجر: المتهمون استولوا على أمواله وأبدلوها بورق جرائد

كشف تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل واقعة خطف تاجر بالسيدة زينب والاستيلاء على أمواله، وتبيّن أنّ المتهمين عاطلين انتحلوا صفة ضباط بمباحث الأموال العامة، وسرقوا أموال المتهم بعد خطفه وأبدلوها بأوراق جرائد.

وذكرت التحريات أنّ المتهمين قالا له إنّهما من مباحث الأموال العامة، ثم أجبراه على ركوب تاكسي وانطلق بهم في شوارع عابدين، ثم استوليا على أمواله وأبدلاها بورق جرائد وأنزلاه من السيارة.

وأوضحت التحريات أنّه أثناء سير التاجر بأحد الشوارع بدائرة القسم، استوقفه شخصان وادعيا أنّهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة أجرة "تاكسي" قيادة آخر، وبدأوا تفتيشه واستولوا منه على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية)، ووضعوها داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة أعلى كوبرى أكتوبر.

وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ وراءها (سائق وعاطلَين لاثنين منهما معلومات جنائية).

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (7 مظاريف ورقية داخلها كمية من ورق الجرائد بحجم العملات الورقية، المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وارتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي ومشغولات ذهبية متحصلات نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.