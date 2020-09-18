نفس المواصفات بس السعر مختلف.."أوبل أسترا" تنافس "ألنترا 2021"

"تعددت الفئات والمواصفات واحدة".. فور إعلان مجموعة "جي بي أوتو غبور" الوكيل المحلي للعلامة التجارية (هيونداي) في مصر، عن طرح الموديل الجيدد من سيارة "هيونداي ألنترا" والتي تتوافر داخل السوق المحلي بـ7 فئات مختلفة التجهيزات؛ تداول رواد وسائل التواصل الإجتماعي العديد من "البوستات" التي تتحدث عن تعدد فئات "هيونداي" واختلاف الفئات السعرية التي تنافس داخل السوق العديد من السيارات "السيدان" متعددة المواصفات والتجهيزات.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن"، مقارنة بين سعر ومواصفات الموديل الجديد من "أوبل أسترا" 2021 المنافس في الفئة السعرية للموديل الجديد من "ألنترا" داخل السوق المحلي.

أوبل أسترا

خلال الأونة الأخيرة أعلنت شركة "المنسور للسيارات" وكيل العلامة التجارية (أوبل) عن طرح الموديل الجديد من "أوبل أسترا" بسعر 305 ألف جنية، وبعد طرحها بفترة ارتفع سعرها إلى 310 آلاف جنيه، والتي تتميز بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 CC، وينتج قوة 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من صفر إلى 100كم/س، خلال 10.2 ثانية، وتستهلك من الوقود متوسط 6.4 لتر لقطع مسافة 100كم، وتأتي بأبعاد (طول4658 ملم، عرض 1814ملم، والارتفاع 1500ملم).

تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 460 لتر، بالإضافة إلى عدة وسائل للأمان منها (الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، و فرامل يد كهربائية ).

بالإضافة إلى عدة تجهيزات تم إضافتها منها (حساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، ومثبت سرعة، والنظام الذكي لركن السيارة، ومكييف هواء أتوماتيك مزدوج المناطق).

هيونداي ألنترا

تتوافر داخل السوق المصري بـ7 فئات متختلف التجهيزات، تبدأ أسعارها من 315 ألف جنيه، فيما يصل سعر الفئة الأعلى فيها إلى 425 ألف جنيه، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 CC، ينتج قوة 126 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات .

وتأتي السيارة بعدة وسائل للأمان والتجهيزات منها (فرامل مضادة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الإتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HAC، فرامل يد كهربية، و تعليق تلقائي، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، 4 وسائد هوائية جانبية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، كشف النقط العمياء، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية).