الغموض يسيطر على حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"

حالة من الغموض سيطرت على تفاصيل الحكاية الرابعة "أمر شخصي"، من مسلسل "إلا أنا"، بعد ترك عمرو "ميدو عادل" زوج "هاجر" شيري عادل، لها دون أسباب واضحة، الأمر الذي جعل رواد السوشيال ميديا يتهمون المسلسل بعدم وضوح القصة.

وقال أحد المعلقين "هو جوزها ماله نفسي أفهم إيه مشكلتها"، وأضاف آخر "عندى فضول فظيع أعرف عمرو إيه حكايته، بس اعتقد أنه بيتاجر فى الأعضاء عشان كده انفصل من النقابة"، وقال آخر "فيه سر في الحكاية وجوزها ده حيطلع وراه حاجة".

في المقابل أشاد عدد من المتابعين بالحكاية خاصة أداء بطلته شيري عادل، حيث قال أحد المتابعين "لذيذ المسلسل وخصوصا شيري عادل أكثر من ممتازة ومتألقة"، وجاء تعليق آخر "القصة دى حلوة أوى وشيري عادل جميلة".

"أمر شخصي" هو الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" بطولة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، من إنتاج سنيرجي.

وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاه تتعرض للكذب من زوجها.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.