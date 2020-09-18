والد أحد العائدين من ليبيا: لم أكن أعلم باختطافه.. ومعرفش عنده كام سنة

أعرب حشمت علي، والد أحد العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، عن سعادته بعودة نجله المختطف، بعد تحريره بواسطة المخابرات المصرية، موضحًا أن شقيقه كان موجودًا معه في ليبيا، وأخفى علينا خبر اختطافه، وقدموا الكثير من المبررات، حتى قالوا فى النهاية أن عصابة خرجت عليهم".

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن زوجته أصيبت بالصدمة، "ابني كان ملتزمًا، وأنا من محافظة الفيوم، وابني سافر ليبيا من زمان، والجو فى البداية كان 100 فل، ولم تكن هناك أي مشكلات، حتى تم اختطافه منذ أسبوعين".

وتابع: "مكنتش باكل ولا بشوف النوم، عندى 3 أولاد وبنت، ومش عارف ابني المختطف عمره كام سنة".

وتعود أحداث الواقعة لاحتجاز عناصر إجرامية تتاجر فى البشر، 6 عمال تشييد وبناء مصريين بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلبوا فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، لكن الجهود المصرية نجحت فى تحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.