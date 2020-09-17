محافظ مطروح يوجه رسالة للعائدين من ليبيا: مصر أولى بيكم

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن عودة المصريين الـ6 من ليبيا، جاء في فترة وجيزة جدًا، بعد استغاثة الأهالي بأن أبناءهم مختطفين في ليبيا وطلبهم لفدية، وتحركت السلطات المصرية لإعادتهم لأهلهم مرة أخرى.

واوضح "شعيب"، خلال حواره ببرنامج "الآن"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة ستتولى وصول المواطنين الستة العائدين من ليبيا عقب اختطافهم إلى زويهم في قرى مصر، مؤكدًا أنهم سيكونوا اليوم وسط أقاربهم وعائلتهم، إذ أن 4 منهم من مدينة المنصورة، وشخص من محافظة قنا، ومحافظة كفر الشيخ، حيث إنهم قدموا لهم بعض الهدايا التي تكون لهم عون.

ووجه رسالة للمصريين الذي يفكروا في الخروج للعمل خارج مصر: "مصر أولى بيكم، متفكروش تخرجوا بره مصر بطريقة غير رسمية"، موضحًا أن العمل داخل مصر كرامة أكثر وحماية للنفس ومشروعاتنا تستوعب الجميع.