عاجل.. محافظ مطروح يستقبل المصريين المحررين العائدين من ليبيا

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم، ونجاح الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد محافظ مطروح أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بني وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التي شاركت في اعادتهم، مشددًا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأشار إلى أن مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبنائها وتستوعب مزيدًا من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم، فمصر أولى بأبنائها.

وأهدى محافظ مطروح كل شاب مبلغ 5 آلاف جنيه وميدالية لكل شاب هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن مع تجهيز وجبة غداء لهم وتجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته، مقدمًا التهنئة أيضًا لأهالي الشباب العائدين.