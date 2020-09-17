محافظ مطروح: خاطفو العمال المصريين في ليبيا طلبوا فدية 180 ألف دينار

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تفاصيل عودة 6 عمال مصريين مختطفين من ليبيا، قائلًا إنهم كانوا يعملون في مجال التشييد والبناء، وكانوا عائدين لمصر، ولكن بعض العناصر الإجرامية اختطفتهم على الطريق.

وذكر أن هذه العناصر الإجرامية تقوم بهذه الممارسات بهدف ابتزاز الدول وطلب فدية، ولكن مصر لا تنساق لهذا وقوية وقادرة على حماية أبنائها.

وأضاف "شعيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أن هذه العناصر بدأت بعد ذلك في الاتصال بأهاليهم، وطلبت فدية بلغت 30 ألف دينار لكل فرد مخطوف، وعلى الفور تواصل الأهالي بالسلطات وأبلغوهم بأن أولادهم مختطفون في منطقة بني وليد.

وأشار إلى صدور تكليفات رئاسية للجهات المختصة، وعلى رأسها المخابرات العامة بالتنسيق مع السلطات الليبية، حيث أمكن تحديد أماكنهم، وبالتعاون مع مديرية أمن بني وليد جرى الوصول لهذا الوكر، والقبض على بعض العناصر الإجرامية، واسترجاع أبناء الوطن، موضحًا أن العملية استغرقت 48 ساعة.