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"90 دقيقة" يعرض تقريرا عن عربات مخصصة للكلاب والقطط المصابة ببتر الساق

كتب:

محمود البدوي
11:00 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
طارق كيوان

طارق كيوان

عرض برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على شاشة "المحور"،  تقريرًا عن صناعة عربات مخصصة للكلاب والقطط التي تعرضت لبتر الساق.

وقال "طارق كيوان"، صانع هذه العربات، في تصريحات للبرنامج، إنه يصنع عربات مخصصة للكلاب والقطط التي تعرضت لبتر الساق، مضيفًا: "خصصنا من وقتنا كل يوم ساعتين للأعمال الخيرية، وتم صناعة ساق للكلاب المبتورة، وتم عمل عربات خاصة للكلاب المعاقة والمصابة ببتر".

وواصل: "نقوم بتصنيع هذه العربات لوجه الله.. ونعمل على تنفيذ 1400 عربة، داخل مصر، بجانب 47 عربة خارج مصر فى عدة دول عربية، ويتم تجهيز 10 عربات يوميًا ".

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