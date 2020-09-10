معتز الدمرداش مشيدا بـ سيدة القطار: "نموذج للجدعنة.. الدنيا لسه بخير"

أشاد الإعلامي معتز الدمرداش، بالسيدة المصرية صفية أبو العزم، صاحبة واقعة القطار الشهيرة، التي وجه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، الشكر لها.

وقال الدمرداش، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "الدنيا لسه بخير، الست دي أدت نموذج للعطاء والإنسانية والجدعنة وحب الآخرين من غير مصلحة وإحساس الأم".

وأضاف، أنها تحركت لإنقاذ المجند الذي يعتبر في نفس سن أبنائها، مشيرًا إلى أن ما قامت به السيدة تصرف مشرف: "هذا المجند لم يكن معه ما يدفعه، وتعرض لموقف محرج للغاية، قد يتعرض له أي شخص، وأنا تعرضت له في بداية حياتي".

وتابع، أن الواقعة فيها دروس مستفادة كثيرة، وأداء موظف يجب توجيه النقد له، وردود فعل واسعة من أجهزة الدولة، أما الطرف الثالث فهو السيدة صفية التي أعطت دروسًا عظيمة بسبب موقفها.