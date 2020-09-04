معتز الدمرداش: لقاء الرئيس بالسيدة العجوز درس لكل مسؤول ليتعامل بالعدل

علق الإعلامي معتز الدمرداش، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسيدة عجوز، أثناء جولة تفقدية، وأمر بتحقيق جميع مطالبها، قائلاً: إنه درس لكل مسؤول في الدولة.

وقال "الدمرداش"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على شاشة المحور: "هذه السيدة من لهجتها الحلوة، تحس إنها من أهل الطيبة والكرم، والدرس المستفاد من هذه اللقطة، هو علاقة المسؤول بالمواطن، والمسؤول هنا القيادة السياسية لمصر، وأكبر شخصية سياسية".

وأضاف أن "تعبير هذه السيدة يؤكد أنها على قد حالها.. ست غلبانة وبلا إمكانيات، وفجأة وجدت نفسها وجهًا لوجهًا أمام رئيس الدولة.. هذا الموقف حافز لكل مسؤول في أي مكان، سواء كان وزيرًا أو محافظًا أو مديرًا أو موظفًا بدائرة حكومية، ليتعامل بـ(عدل) مع الناس، ويتعامل برأفة وإنسانية، ويحترم الناس أيًا كانت مستوياتها، فالناس مش بالعربية والمظهر".

وأوضح الدمرداش: "لما ربك يريد ويحط لك رئيس الدولة في طريقك، الموضوع بيروح في حتة تانية خالص.. ودا رزقها، لأنها تستاهل كل خير وست طيبة، وأتمنى من كل قلبي أن يتم النظر لكل المصريين، وكل من يعانون مثل هذه الظروف والطبقات البسيطة، التي بحاجة لكل الدعم والمساندة".