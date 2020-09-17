سفير السودان في الولايات المتحدة يقدم أوراق اعتماده رسميا لـ"ترامب"

قدم سفير السودان في الولايات المتحدة نور الدين ساتي، أوراق اعتماده رسميا للرئيس دونالد ترامب، ليصبح أول سفير سوداني في واشنطن منذ 23 عاما، وفقا لما نشره موقع صحيفة "السوداني".

قالت وزارة الخارجية السودانية، مايو الماضي، إن الخرطوم عينت أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد عداء استمر عشرات السنين.

وقالت الخارجية السودانية إنها اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا في واشنطن وإن السلطات الأمريكية وافقت على ترشيحه.