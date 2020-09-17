سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع محمد الشرنوبي

أصدرت المنتجة سارة الطباخ بيانا ضد الفنان محمد الشرنوبي لتحذر شركات الإنتاج من التعاون معه.

وقالت سارة فى بيانها: "تحذر المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن، الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي كافة الشركات الإنتاجية والإعلانية من التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد حتى لايتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة حرصا على حقوق الشركة وعلاقتها المتميزة بكل الشركات".

وأكد البيان أن عقد الشرنوبي مع شركة الطباخ ساري ولم يصدر أية أحكام بالفسخ له، وقرار نقابة المهن الموسيقية إجراء إداري لأنها تركت الأمر للقضاء المصري العادل.

وأضاف البيان : "سوف يعلم الرأي العام أنها على حق، خاصة أن الفنان لايتوقف عن إدعائه فسخ التعاقد وتوريط الشركات وكان آخرها عندما كذب علي المسؤولين بشركة روتانا حتى يتم توزيع أغنيته قلبي ارتاح، وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري لأنهم يتعاملون بشكل محترف ومحترم، قامت بحذف الأغنية ورفضت تسويقها".

وواصل البيان أن الشرنوبي لو فسخ العقد كما يدعي عليه أن يُظهر بالمستندات التي تدل على ذلك، إلا أنه يعلم جيدا أن محاولاته يائسة وفشله يتكرر لأنه يصر علي الخداع، وعدم الالتزام بالعقد متناسيا أن الشركة صنعت نجوميته، وأنفقت عليه الملايين حتي وصل إلى ماهو عليه الآن، ويرد المعروف بالاستيلاء علي حقوقها، حسب تعبيره.

اختتمت البيان :"اي تعاقد مع المذكور من اي فرد او شركة يعتبر اجراء غير قانوني و انتهاك لحقوق شركتنا سيكون الرد علية ردا قانونيا صريحا للحفاظ علي حقوق شركتنا مهما كانت الجهة. تحترم شركة ايرث برودكشن حقوق الجميع و تحترم كل من يحترم حقوق الغير".