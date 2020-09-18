خبير: قريبا طرح تطبيق الموبايل لتقديم خدمات مصر الرقمية

كشف المهندس محمود توفيق استشارى أمن المعلومات والرئيس التنفيذى لفيكسد سليوشنز، أن عدد المواطنين الذين سجلوا على منصة مصر الرقمية، بلغ نحو 70 ألف مواطن.

وأشار "توفيق" إلى أنه تم إضافة خدمة جديدة للمنصة وهى خدمات المحاكم، والتى من خلالها يستطيع أن يتقدم المواطن بطلب للحصول العديد من الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة خدمات حكومية جديدة على منصة "مصر الرقمية" كل 4 أشهر، على أن يتم الانتهاء من إضافة نحو 90% من الخدمات الحكومية على المنصة خلال عامين من الآن، وأن " تطبيق مصر الرقمية" على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال أسابيع لتقديم كل الخدمات الحكومية.

وأضاف "توفيق"، فى تصريحات صحفية، أن منصة مصر الرقيمة بُنيت بعقول وأياد مصرية وبخبرة عالمية، مشيرا إلى أن فيكسيد سليوشنز، شاركت بالتعاون مع فريق العمل الوطني في تطوير المنصة فى مرحلتيها الأولى والثانية، مشيرا الى أن "فيكسيد سليوشنز"، تمثل انطلاقة كبيرة نحو الاعتماد على الشباب المصري المبدع في تطوير أليات واستخدام تكنولوجيا "وطنية" تم تطويرها وتطبيقها بالكامل فى منصة مصر الرقمية، لتشمل عناصر تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ضمان التأمين المعلوماتي وبناء التصميم الهيكلي للمنصة بالكامل وفقاً للمعايير الدولية، مؤكدا على أن الدولة المصرية تقوم حاليا بالاعتماد على قدرات جديدة وطنية، قادرة على استدامة المشروعات الأستراتيجية والقومية ليتم تنفيذها في كافة مراحلها.

وتابع أن "فيكسيد سليوشنز"، المنفذة لمنصة مصر الرقمية تحت إشراف وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم على مدار الساعة بمتابعة حجم الطلبات التي تتم عبر المنصة، واستعراض البيانات، لحل اى مشكلة قد تواجه المواطنين، موضحا أنه تم إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر المنصة ومكاتب البريد، حيث تتضمن نحو 70 خدمة رقمية، تشمل خدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية دون الحاجه للذهاب للمحكمة.

يشار إلى أن التحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة بالمنظومة بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك مع وجود اهتمام كبير بالأمن السيبراني وتأمين البيانات في إطار تنفيذ خطة بناء مصر الرقمية؛ حيث أن هناك جهودا مبذولة لتطوير البنية المعلوماتية وضمان استدامة تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن على مدار الساعة بكل سهولة ويسر.