وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية محمية ومؤمنة لا يمكن اختراقها

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف 100 ألف شاب، لافتًا إلى أن معايير الاختيار تُجرى على ثلاثة مستويات المبتدئ والمتوسط والمتخصص، وكل شخص يحق له الدخول واجتياز الاختبارات.

وأضاف عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل التحول الرقمي، موضحًا أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالي، وهي محمية ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراقها.

وكشف أن هناك تقدمًا فى تقديم خدمات أسرع للمواطنين، وأن مصر مستمرة فى رفع البنية، مشيرًا إلى أن مصر ارتفعت فى الشهر الماضي 6 مراكز في تقديم الخدمات.

وأوضح أن تم رفع شبكة البنية المعلوماتية فى مصر خلال عام 2019 بمبلغ مليار و600 مليون دولار، مؤكدًا أن كل ذلك يخدم العملية التعليمة وطلاب المدارس.