نجل ترامب يوافق على الخضوع للاستجواب بعد الانتخابات

قال محامون يمثلون، إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للخضوع للاستجواب فيما يتعلق بتحقيق يجريه مكتب المدعي العام في نيويورك بشأن الرئيس ومؤسسة ترامب.

لكن اشترط نجل ترامب، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أن يكون ذلك الإجراء سيتم بعد الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال المحامون في وثيقة قدموها للمحكمة إن إريك ترامب أوضح أنه سيلتزم بمذكرة الاستدعاء من المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، واقترح أربعة تواريخ مناسبة بعد الانتخابات للاستجواب.

وأضاف المحامون أن الاقتراح يوضح الانشغال التام لإريك ترامب حتى نهاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أوضح المحامون أن إريك ترامب يرغب بصورة جادة في التشديد على "أهمية تجنب أي مظهر قد يسيس عملية التحقيق".

وقالت جيمس في 24 أغسطس إنها تحقق فيما إذا كان التلاعب قد شاب تعاملات دونالد ترامب وشركته، فيما يتعلق بتقييم الأصول من أجل الحصول على قروض وعلى مزايا اقتصادية وضريبية.

ويشغل إريك ترامب منصب نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة ترامب.