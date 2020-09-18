بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-9-2020 في مصر

شهدت الأسعار بـ بورصة الدواجن بالأسواق المصرية اليوم الجمعة 18 سبتمبر، استقرارا، بعد أن قاربت الوصول للأسعار الطبيعية لها التي تغطي تكلفة الانتاج، نظرا لعودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والمنتجات مره أخرى.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"الوطن"، إن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا تديجيا على مدار الـ 3 أسابيع الماضية، حتى وصلت اليوم الجمعة إلى 20 جنيها في المزارع، بعد أن وصلت إلى أدنى سعر لها في عام 2020، حيث كان سعرها في المزارع 17 جنيها، والتي كانت تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.

وتابع أن الامر تغير بارتفاعها لتغطي التكلفة في المزارع، ما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بـ 26 و27 جنيها في الأسواق، ووصل سعر كيلو جرام البانيه أو فيليه الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 26 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 28 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وأضاف "عبد العزيز" أنه مع ارتفاع كيلو الدواجن في الأسواق المصرية، ارتفع أيضا سعر طبق البيض في الأسواق، ليصل إلى 27 جنيها، موضحا أن ارتفاع أسعار الدواجن نتج عن تحسن حركة القوة الشرائية وزيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها في الاسواق المصرية، حيث أن القوة الشرائية لها دور كبير في التحكم بأسعار بورصة الدواجن.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعلق رئيس الشعبة على توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث إن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وكانت تعافت بورصة الدواجن جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها خلال الأيام الماضية.