4 جنيهات ارتفاعا في بورصة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، وأرجع الخبراء السبب إلي ارتفاع سعر العلف، فضلا عن بدء تعافي السوق وعودة الطلب مرة أخرى على الدواجن بعد انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك.

وكانت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها ما بين دواجن بيضاء وبلدي والبط والرومي بكافة أنواعها قد انخفضت إلي أدني مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي أثر على صغار المربين، حيث أن ارتفاع تكلفة الطيور يصل إلى 17 جنيهًا في حين كانت تباع بسعر 19 جنيها للمحلات.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

وفي تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن ارتفعت اليوم، ليسجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء 21 جنيهًا من المزرعة، بينما تباع للمستهلك بحوالي من 25 -26 جنيهًا، بارتفاع يصل إلى 4 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كانت يباع الكيلو جرام بحوالي 21 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي سجل من 29 -27 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك في المحلات بحوالي 33 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض من المزرعة ما بين 27-28 جنيهًا، وتباع بالأسواق بحوالي 33-34 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الكتاكيت من 7 إلى 9 جنيهات، بينما سعر كيلو الساسو يتراوح من 30 جنيها إلى 35 جنيها، ووصل سعر كيلو الديك الرومي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المصري

وعلى مدار الـ4 شهور الماضية، استقرت أسعار الدواجن بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق قال عبد العزيز، إن ارتفاع أسعار العلف بمبلغ 40 جنيه بدون أسباب، واحد من أسباب ارتفاع سعر التكلفة الذي انعكس على الـأسعار.

وأوضح أن تراجع الطلب كان خلال الفترة بعد عيد الأضحى، حيث كان الكثيرين مكتفين باللحوم الحمراء، وبعدها بدء الكثيرين بالاستعداد للموسم الدراسي مما تسبب في تراجع الطلب.

لتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% بنهاية شهر يونيو الماضي حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

إنتاج مصر من الدواجن سنويًا

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.