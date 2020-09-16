بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16-9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة، بعد أن عانت خلال الفترة الماضية، من انخفاضات متتالية، حتى وصلت لأدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي.

واستمرارًا لخدمات "الوطن" التي تقدمها على مدار الساعة، توضح أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، إن أسعار الدواجن استقرت اليوم في الأسواق المحلية، ليسجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء 21 جنيهًا من المزرعة، بينما تباع للمستهلك بحوالي من 25 -26 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي، سجل من 29 -27 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك في المحلات بحوالي 33 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض من المزرعة ما بين 27-28 جنيهًا، وتباع بالأسواق بحوالي 33-34 جنيهًا.

بينما سعر كيلو جرام من الساسو تراوح بين 30 جنيها، إلى 35 جنيها، ووصل سعر كيلو الديك الرومي، يتراوح من 40 إلى 45 جنيها، ووصلت أسعار الكتاكيت إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن تقل عن سعر تكلفة الإنتاج

وقال "السيد"، إنّه بسبب انخفاض الأسعار تراكمت الدواجن الحية لدى المربين بالمزارع مع استمرار دورة التربية والتي تستهلك بالتالي علف أكثر ما يزيد من حجم الدجاجة إلى 3.5 كيلو، وهو ما يجعل سعرها كبير جدًا لا يوافق التاجر على شرائها، لذا يضطر المنتج إلى خفض سعر البيع لتصريف الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ عملية تعليف الدجاجة الواحدة تستهلك 14 جنيهًا، في حين أنّها تتراوح في الوقت الحالي بين 17 إلى 17.5 جنيه، ما يعني أنّ ربح التاجر يصل إلى نحو 3 جنيهات دون حساب باقي تكلفة الإنتاج.

رحلة بورصة الدواجن خلال الشهور الأخيرة

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% بنهاية شهر يونيو الماضي حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

توقعات بورصة الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنّ من ضمن العوامل التي تسبب في قلة القوة الشرائية أيضًا غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف، إذ يقول "السيد"، إنّه مع هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، يصعب التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة المقبلة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله.

إنتاج مصر من الدواجن سنويًا

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.