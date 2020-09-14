بورصة الدواجن اليوم الاثنين 14-9-2020 في مصر

خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار بورصة الدواجن انخفاضا شديد في الأسعار بسبب تراجع الطلب بعد عيد الأضحى 2020، وهو أمر طبيعي ومتوقع وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة، متوقعين أن يرتفع السعر خلال الفترة القادمة بعد عودة الطلب من المطاعم والفنادق.

ووفقًا للغرف التجارية فإن انخفاض أسعار الدواجن، أثر سلبًا على صغار التجار، حيث إن تكلفة الإنتاج تتراوح ما بين 14 إلى 15 جنيها للكيلو جرام، بينما يباع للمحلات 16.5 إلى 17 جنيهًا، مما يمثل خسارة كبيرة، خاصة أن هناك مصاريف أخرى تتمثل في العمالة، والكهرباء والمياه وغيرها.

بورصة الدواجن من الغرف التجارية

واستقرت أسعار الدواجن أمس الأحد في السوق المحلية، حيث يباع الكيلو من الدواجن البيضاء تسليم المزرعة بسعر يتراوح بين 16.5 إلى 17 جنيهًا، ويسلم للمستهلك ما بين 22 إلى 25 جنيهًا، بحسب المنطقة، ومصاريف النقل وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بينما سعر كيلو الدواجن الأمهات يتراوح من 20 جنيها إلى 23 جنيها.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها، بينما سعر كيلو الساسو يتراوح من 30 جنيها إلى 35 جنيها، ووصل سعر كيلو الديك الرومي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

وسجل سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيه للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

بورصة الدواجن خلال الربع الثاني من عام 2020

وعلى مدار الـ4 شهور الماضية، استقرت أسعار الدواجن بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

لتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% بنهاية شهر يونيو الماضي حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار ترجع إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

وأضاف أن من أسباب تراجع أسعار الدواجن هو انخفاض إقبال المواطنين على الدواجن الحية واستبدالها بالدواجن المجمدة، خاصة بعد فترة عيد الأضحى، حيث اكتفي المصريون من تناول اللحوم الحمراء، العزوف عن اللحوم البيضاء.

إنتاج مصر من الدواجن سنويًا

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.